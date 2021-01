Vasto sconvolta dall'improvvisa morte di Matteo Padovano, 30enne vastese, che da diverso tempo viveva a Berlino dove lavorava come chef. Secondo le informazioni raccolte in queste ore, nella giornata di mercoledì il giovane è stato trovato in casa, privo di vita, dalla persona con cui condivideva l'appartamento nella capitale tedesca. Alle autorità locali il compito di chiarire le cause del decesso.

I familiari, informati del tragico avvenimento, nella stessa giornata sono immediatamente partiti alla volta di Berlino. Matteo aveva frequentato con profitto l'istituto alberghiero "Filippo De Cecco" di Pescara. La passione per la cucina l'ha portato a viaggiare all'estero per svolgere la sua professione. Prima di Berlino aveva lavorato anche in Australia. In Germania si era ben inserito nell'ambiente lavorativo, dove era apprezzato per le sue capacità, ma i legami con i suoi amici in Italia erano sempre forti. E in queste ore sono numerosi i messaggi che commentano con tristezza la sua morte improvvisa.

In un momento di smarrimento e sconforto ne ricordano i tratti del suo carattere che lo portavano ad essere apprezzato e benvoluto da tanti. «Te ne sei andato così all improvviso, lasciandoci senza fiato - scrive su facebook uno dei suoi amici più cari -. Ci hai spezzato il cuore e nulla sarà come prima. Eri una persone rara, di una bontà unica. Eri un amico fidato. Ci mancherai tantissimo».

