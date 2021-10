Incidente in campo: ferito portiere 17enne durante una partita di campionato

Martedì 26 Ottobre 2021, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 09:54

Incidente sportivo a Bellante, in provincia di Teramo: un 17enne ha riportato un grave trauma cranico. Ieri pomeriggio, mentre si disputava una partita del campionato d’eccellenza, tra la squadra di casa la Polisportiva Torrese contro il Montesilvano il portiere, D.L.V., di Castellalto, non è chiaro se durante un’uscita e mentre faceva una parata, ha battuto violentemente la testa perdendo i sensi. A prestare i primi soccorsi sono stati i suoi compagni. Sul posto in breve tempo è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118. Ma visto le gravi condizioni del ragazzo il medico ha allertato l’elisoccorso che si è alzato in volo da Pescara. Il giovane è stato così trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo e subito sottoposto a Tac cranica. Stando al primo risultato sembrerebbe che le sue condizioni non siano gravi, tranne un grosso ematoma. Il ragazzo è ricoverato in osservazione per alcuni giorni. «Ci siamo presi davvero un grande spavento», ha affermato il sindaco Giovanni Melchiorre che augura al giovane atleta di tornare al più presto in campo.