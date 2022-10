Basket Special Olympics, il team Abruzzo è vice campione d’Europa

SULMONA Sul secondo gradino del podio, il team Abruzzo Special Olympics è vice campione d’Europa del torneo European Unified Yourt Basketball. Al più grande evento europeo di basket giovanile del 2022, che ha visto scendere in campo 240 giovani atleti, con e senza disabilità intellettive, di età compresa tra i 14 ed i 30 anni e provenienti da 16 nazioni europee; il team abruzzese, accompagnato dal direttore regionale Guido Grecchi e composta da atleti aquilani della Asd Team Sport L’Aquila: Khristian Dervishi, Giulia Spera, Luca Boccacci, Paolo Aquilio e Valerio Rosa, allenati dal coach Daniele Mattarollo; e dagli atleti della Asd Basket Centro Abruzzo Sulmona: Carlo Omogrosso, Jeona Pireci, Kevin di Martino, Lucia Doria e Pierpaolo Silvestri, allenati dal coach Loredana La Civita; ha conquistato, con merito, il titolo di vice campione d’Europa del torneo European Unified Yourh Basketball Special Olympics.

Dopo i preliminari del primo giorno quando si sono definite le formazione dei gruppi (divisioning) sulla base delle migliori prestazioni registrate e realizzate sul posto, il team Abruzzo nella sua divisioning, si è confrontato con la Romania e il team Calabria imponendosi con successo e staccando, così, il pass per disputare la finale con la Bulgaria. E’ stata una finale avvincente.

«Un ringraziamento particolare- si legge in una nota del team- va agli atleti alcuni dei quali, tra gli atleti partner, sono giovani studenti degli istituti superiori che aderiscono al “percorso per le competenze trasversali e l’orientamento” (Pcto) e che sono entrati a far parte della “famiglia Special” grazie al loro impegno, al sostegno delle loro famiglie e alla sensibilità e all’apertura verso la diffusione della cultura della inclusione, che va oltre lo sport, delle dirigenti scolastiche Maria Chiara Marola, e Caterina Fantauzzi rispettivamente dell’Istituto Amedeo d’Aosta dell’Aquila e dell’Istituto comprensivo Ovidio di Sulmona».