Basket femminile 3x3 in riva al mare a Roseto, bella vittoria delle Lupe al Bellavista Arena

Le Lupe dell’Alama San Martino di Lupari hanno vinto il 2° Trofeo 3X3 A1 Femminile 2024 Techfind di basket, svoltosi nel fine settimana a Roseto, al Bellavista Arena. Anastasia Conte, Daba Diakhoumpa, Irene Guarise e Francesca Russo hanno portato i colori gialloneri sul gradino più alto della manifestazione che la scorsa estate – nell’anno della sua fondazione – fu giocata proprio a San Martino di Lupari e vinta dalla Virtus Segafredo Bologna, con le giocatrici Beatrice Barberis, Beatrice Del Pero, Alessandra Orsili e Francesca Pasa. La squadra vincitrice ha piegato in finale l'Omeps Battipaglia, nelle cui fila giocavano anche l’esterna abruzzese Giulia Sorrentino e la lunga campana Caterina Mattera, entrambe giocatrici delle Panthers Roseto in Serie A2, nella stagione appena conclusa. Nei quarti di finale della kermesse cestistica – svoltasi in due giorni – San Martino di Lupari ha piegato Campobasso, Battipaglia ha vinto su Geas Sesto San Giovanni, Schio ha battuto Ragusa e Roma ha sconfitto Alpo Villafranca di Verona. In semifinale, poi, San Martino di Lupari ha piegato Schio e Battipaglia ha avuto ragione di Roma. Unanimi apprezzamenti sono arrivati alla manifestazione organizzata dalla Lega Basket Femminile con il supporto della Federazione Italiana Pallacanestro, Master Group Sport e la collaborazione di Roseto Eventi. La Bellavista Arena, montato sulla spiaggia, si conferma luogo ideale per il basket 3X3, sport olimpico di grande pubblico.