Due profughi afghani nascosti in un camion di materiale tessile: non mangiavano da giorni

Due migranti afghani, stremati e digiuni da giorni, sono arrivati in Italia, a Basciano in provincia di Teramo, su un camion serbo, nascosti all'insaputa dell'autista. Un viaggio infernale, verso la speranza di una vita migliore. E a Basciano, nel piazzale di uno stabilimento produttivo, sono stati scoperti all’interno del camion. Il mezzo proveniva dalla Serbia e trasportava materiale tessile. All’apertura del cassone dell’autoarticolato, quando l'autista stava per scaricare la merce, è sobbalzato nel vedere i due uomini, nascosti tra la merce. Il serbo, forse più spaventato due due profughi, ha subito avvisato il direttore dello stabilimento che ha chiamati i carabinieri.

Sul posto un equipaggio del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Giulianova e la pattuglia della Stazione carabinieri di Val Vomano di Penna Sant’Andrea. I carabinieri hanno ispezionato il tir, i due afghani fuggiti dal loro paese erano saliti di nascosto sul mezzo mentre era incolonnato alla dogana tra Serbia e Croazia. I due profughi, da due giorni sul camion con solo qualche bottiglietta di acqua e dei biscotti, sono stati rifocillati dai carabinieri che hanno provveduto a farli mangiare a bere. Al termine degli accertamenti, i due uomini di 33 e 34 anni sono stati accompagnati alla comunità di accoglienza in attesa di chiarire la loro posizione circa la presenza nel territorio Italiano, nonché di accertare eventuali responsabilità di terzi nell’accaduto.