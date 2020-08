Mentre si registra una nuova impennata di casi Covid-19 (ieri altri 20 casi in Abruzzo, 1 nel teramano. 67 in totale negli ultimi tre giorni e quasi tutti giovanissimi), l’immigrato positivo fuggito dal Cas Civitella del Tronto ancora in fuga dopo cinque giorni, ad incendiare gli animi anche il probabile arrivo di altri 25 migranti a Basciano, in provincia di Teramo. A tal proposito il sindaco il sindaco di Basciano, Alessandro Frattaroli che definisce una scelta «scellerata» quella della prefettura di Teramo di portare gli immigrati nella sua comunità durante l’emergenza coronavirus, con a curva dei contagi in picchiata, firma due ordinanze con l’obiettivo, quantomeno, di rendere piu’ difficile l’arrivo dei migranti sul suo territorio.

La prima dispone una limitazione dell’ingresso nel territorio comunale a tutte quelle persone che «siamo passate per stati esteri e non abbiamo effettuato un tampone recentissimo». La seconda invece dispone che non si possa «dimorare, anche occasionalmente in una stessa unità abitativa a che non è famigliare o affine o comunque congiunto legato ad un affetto stabile».

Con queste ordinanze ha aggiunto Frattaroli in un video messaggio su Facebook che portava a conoscenza della cittadinanza la possibilità che nei prossimi giorni vengano alloggiati 25 migranti nella struttura di accoglienza presente sul nostro territorio «cerchiamo di limitare la diffusione del coronavirus».

Ultimo aggiornamento: 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA