L'AQUILA «Appena mi hanno telefonato da Goma, sono rimasto senza parole. L’ennesimo gesto crudele e da condannare nei confronti di persone che sono li esclusivamente per fare del bene alla popolazione- dice il docente Francesco Barone-. Più volte ho raccontato la situazione in cui vivono milioni di persone, vittime di violenze e aggressioni. E ancora una volta ripenso al contenuto del documento di denuncia contro le atrocità che due anni fa mi è stato consegnato da “Denis Mukwege” premio Nobel per la pace 2018».

Il docente dell’università dell’Aquila Francesco Barone gran parte della sua vita l’ha dedicata concretamente alla solidarietà, soprattutto attraverso i suoi innumerevoli interventi umanitari in diversi paesi africani: Ruanda, Burundi, Senegal e poi il Congo, nel tentativo di contrastare la povertà e la fame delle tante persone che vivono in situazioni di marginalità e vulnerabilità. Valori della pace e dei diritti umani, sono gli elementi costanti che spingono Francesco a perseguire i suoi obiettivi attraverso le missioni umanitarie, nei suoi viaggi, caratterizzati da ricorrenti incontri con i dimenticati, con i bambini di strada, con gli ex bambini soldato, con i bambini e i ragazzi, ospiti degli orfanotrofi, con famiglie poverissime dei quartieri periferici delle grandi capitali. Visibili quei segni indelebili sui corpi di persone indifese, le violenze subite dai bambini e dalle donne che lo hanno portato a diventare portavoce del messaggio di denuncia di Denis Mukwege, con lo scopo di diffondere il documento di denuncia che riguarda le atrocità di cui sono vittime gli abitanti del Congo.

«Esprimo dolore e cordoglio-conclude sconfortato Barone- per la morte dell’ambasciatore italiano, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e delle altre persone coinvolte in questo inqualificabile e vergognoso gesto aggressivo da parte dei gruppi armati».

Sabrina Giangrande

Ultimo aggiornamento: 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA