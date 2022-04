Barman senza green pass: i carabinieri chiudono la discoteca

Una gestione del personale irregolare, un dipendente non in possesso del green pass che serviva al bar: tante le irregolarità che i carabinieri hanno riscontrato in una discoteca del Pescarese che, nella serata tra sabato e domenica, è stata sottoposta a un’accurata verifica. Effettuata all’interno di un ampissimo servizio di controllo.

Va subito detto che, proprio sulla base degli accertamenti effettuati, l’attività del locale è stata sospesa a tempo indeterminato, in attesa che i titolari procedano a mettersi in regola con le disposizioni normative. Le verifiche sono state effettuate in collaborazione tra i militari del lavoro di Pescara, del nucleo antisofisticazione e sanità di Pescara e del nucleo cinofili di Chieti, con il coordinamento del colonnello Riccardo Barbera, comandante provinciale di Pescara.

Il controllo integrato è stato effettuato proprio mentre il locale si preparava all’apertura, per evitare che nel corso dell’attività potessero verificarsi problemi di ordine pubblico. Le violazioni riscontrate sono tutte di carattere amministrativo, in parte però anche con risvolti penali. All’interno del locale erano presenti 35 persone, in parte dipendenti della società che gestisce la sala, in parte di quella a cui è affidato il servizio di security. La maggior parte dei lavoratori non era stata sottoposta alle visite mediche previste dalla legge. Tutti i dipendenti della società di gestione del locale non avevano frequentato i corsi di formazione. Mancava inoltre il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.