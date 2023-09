Arte equestre e cinofila, primo evento a Barete: tra gli ospiti la star del Guinness World Record

L'AQUILA - Sarà una grande giornata di arte, cultura, tradizioni e sensibilizzazione al mondo degli animali, a tutto tondo, quella che si svolgerà sabato a foce di Barete, organizzata da Gloria Silvestri, esperta di cavalli e del mondo animale in genere.



A lei si deve l'idea del primo evento sul territorio dedicato all'arte equestre e cinofila, a cui si legheranno, nel corso della giornata, momenti dedicati alle antiche tradizioni rurali e artigianali e anche spettacoli.



La giornata ha un programma ricchissimo e incalzante: si partirà alle 9 del mattino e da quel momento sarà tutto un susseguirsi di esibizioni e numeri dei vari artisti di fama nazionale e internazionale, nomi di peso dell'arte equestre e cinofila. Contemporaneamente, per il programma definito "di intrattenimento", si parlerà di approcci al mondo del cavallo con il "battesimo della sella", la dimostrazione di artigiani sellai, simulazioni e dimostrazioni cinofile di professionisti e amatori (tra queste anche la famosa "Rally-O", una disciplina che crea complicità tra cani e conduttori).

E poi ci saranno due momenti davvero particolari.

Il primo riguarda la dimostrazione di Gianluca Eugeni, attualmente vice presidente di Equiturismo Lucca Asd con sede all'Aquila, appassionato di viaggi - trekking a cavallo in autonomia, che da 35 anni esplora le zone di montagna.

L'altro è quello dedicato al mestiere della "mascalcia", un'antica arte che si potrà nuovamente ammirare sabato grazie a Marco Graziani. Un modo per raccontare secoli di storia dedicati alla cura del piede dei cavalli, una forma di artigianato che ha segnato la storia.

Una curiosità: tra i moltissimi che hanno confermato la propria partecipazione all'evento c'è anche Andrea Galuppi, autore di uno dei più incredibili primati allo "Show dei Record", la trasmissione tv dedicata ai "Guinness World Record" in cui, bendato, è salito sul suo cavallo al contrario per ben undici volte in appena un minuto.



Per tutto l'arco della giornata ci saranno altre sorprese e anche la possibilità di degustare i prodotti tipici allo "Street Food" allestito per l'occasione.