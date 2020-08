Barca di 5 metri contro la barriera frangiflutto: salvato marito, moglie e figlioletta

Oggi, alle ore 14:30 circa, nello specchio acqueo antistante gli stabilimenti balneari “Delfino Verde “ e “Baia Papaya” sul litorale di Pescara Nord, un natante a motore in avaria di lunghezza 5 m circa, con due coniugi a bordo e la figlia minore, urtava la barriera frangiflutti incagliandosi. Immediatamente intervenivano i bagnini in servizio appartenenti alla “Lifeguard - La Compagnia del Mare” Alessandro Ragno, Antonio Pavone e Srari Mazen che prestavano assistenza alle tre persone coinvolte, tutte in buone condizioni di salute, trasportandole a riva e provvedevano a disincagliare il natante. Sul posto intervenivano i mezzi della Società Nazionale di Salvamento di Pescara e della Guardia Costiera. © RIPRODUZIONE RISERVATA