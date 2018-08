Teramo, banditi con le pistole rapinano la sala slot

Rapina nella notte nella Sala Slot - Scommesse «The Palace» in via Po, a Teramo. Giunti sul posto gli agenti della volante hanno appreso che, poco prima dell'1.00, due persone con volto travisato, di cui una armata di pistola, verosimilmente giocattolo, erano entrate all'interno dell'esercizio e, minacciando il cassiere, nonché un cliente presente, si facevano consegnare l'incasso della serata, pari a 1.000 euro. I due sono poi fuggiti. Sul posto anche la Polizia Scientifica e personale della Squadra Mobile. Indagini in corso.

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:08



