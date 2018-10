La banda di Lanciano aveva vinto con i grattini rubati nelle tabaccherie

Vincenti con i gratta e vinci rubati in sei furti della gang della Lancia Y a bar-tabacchi, sconfitti invece per la cruenta rapina nella villa dei coniugi Martelli a Lanciano. Dopo 13 giorni dall’orrendo e sanguinario assalto in casa del chirurgo cardiovascolare Carlo Martelli e la moglie Niva Bazzan, ex capo sala di Geriatrica, a cui è stato amputato l’orecchio destro, si chiude il cerchio sulla gang dell’Est. Ieri spiccato il mandato di arresto pure per il crudele capo banda Alexandru Bogadan Calteanu, 26 anni. Gli occhi e volto della violenza pura, spietato e feroce è stato inchiodato anch’egli alle sue responsabilità dopo che i quattro complici, già in carcere, lo hanno accusato. © RIPRODUZIONE RISERVATA