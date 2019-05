Banda del buco nella zona industriale a Martinsicuro: furti e devastazione in cinque capannoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Martinsicuro (Teramo) tra l’una e le quattro di ieri mattina una banda decisamente organizzata ha abbattuto muri, messo fuori uso sistemi d’allarme per poi fuggire con due mezzi carichi di prodotti, tra attrezzature e pneumatici. Cinque capannoni svaligiati in una sola notte, oltre ad una scia di danni di non poco conto.Le immagini hanno immortalato ladri incappucciati e con guanti nel cuore della notte che agivano in maniera indisturbata abbattendo muri, rovistando dappertutto e mettendo fuori uso telecamere e sistema di allarme.L’ammontare complessivo della refurtiva deve essere ancora quantificato. La merce è stata caricata su due mezzi rubati in una delle aziende e poi ritrovati in mattinata a Villa Rosa, in via delle Messi, inondati dello schiumogeno da estintore. Forse per cancellare le impronte digitali.Sulla serie di furti indagano i carabinieri della stazione di Martinsicuro.