Bambino di 11 anni si frattura una gamba mentre gioca sull'altalena rotta dai vandali

A San Salvo un undicenne ha riportato la frattura scomposta della tibia e del perone di una gamba mentre utilizzava un'altalena per disabili all'interno della villa comunale a San Salvo, nei pressi della scuola media «Salvo D'Acquisto». L'incidente è avvenuto dopo le tredici. L'altalena era transennata per evitarne l'utilizzo a causa di una rottura per le conseguenze di un atto di vandalismo. Per liberare il ragazzo che non aveva alcuna disabilità, rimasto incastrato agli arti inferiori sotto la piastra metallica, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vasto.

I sanitari del 118 prontamente intervenuti hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha provveduto a trasportare il ferito all'ospedale di Chieti. Rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri e dalla Polizia Locale.