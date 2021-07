Bambino di 5 anni rischia di annegare in piscina: salvato dal bagnino con il massaggio cardiaco

Lunedì 5 Luglio 2021, 07:58

Sono stati momenti drammatici quelli vissuti ieri in un hotel di Scerne di Pineto (Teramo). Un bambino di 5 anni, originario dell’Inghilterra, ma da anni residente a Paullo in provincia di Milano, stando a quando si apprende, mentre giocava con altri bimbi intorno alla piscina è caduto in acqua perdendo i sensi. Fortunatamente i genitori e il bagnino si sono accorti quasi subito di quello che stava accadendo e si sono buttati in acqua per tirarlo fuori. Uno dei presenti ha allertato i soccorsi, mentre il bagnino ha iniziato a fare tutte le manovre per cercare di rianimarlo (respirazione e massaggio cardiaco).

Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118. I sanitari l’hanno subito accompagnato per un principio di annegamento all’ospedale di Atri. Successivamente sono sorti ulteriori complicazioni ed è stato elitrasportato al presidio ospedaliero G. Salesi di Ancona per dei controlli ai polmoni. Le sue condizioni di salute nell’arco della giornata, fortunatamente sono migliorate. Comunque dovrà rimanere per alcuni giorni sotto stretto controllo medico. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Pineto e della compagnia di Giulianova che ieri pomeriggio si sono recati sul posto per tutte le verifiche del caso ed hanno ascoltato alcuni presenti, i genitori e la titolare della struttura turistica. La famiglia era in vacanza nel teramano da cinque giorni