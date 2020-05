Bambino di 3 anni prigioniero nell'auto in sosta: liberato

Ultimo aggiornamento: 10:34

Bimbo prigioniero nell'auto in sosta. E' successo a Pineto (Teramo). Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ieri pomeriggio, per liberare il piccolo di tre anni rimasto accidentalmente chiuso in una vettura. I genitori erano appena scesi dalla macchina, una Seat Leon, senza spegnerla, e tutte le porte sono rimaste bloccate, impedendo loro di risalire a bordo del veicolo. I genitori hanno immediatamente chiesto aiuto per aprire l'auto e, poco dopo, sul posto sono arrivate una pattuglia della polizia locale di Pineto e una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi.I vigili del fuoco applicavano del nastro adesivo sul finestrino della portiera, lato passeggero, nel caso si fosse reso necessario rompere il vetro per limitare in questo modo la proiezione di frammenti. Nel frattempo altri vigili del fuoco tentavano di aprire la portiere del lato autista, utilizzando un cuscinetto gonfiabile, utile a creare lo spazio necessario a introdurre un ferretto. Dopo alcune manovre, sono riusciti ad aprire la portiera dall'interno e a liberare il bambino, riconsegnandolo ai genitori.