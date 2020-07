Bimbo di 3 anni investito mentre attraversa la strada nella città di Pescina, in provincia dell'Aquila. Il fatto è successo nel centro di Pescina. L'investitore è di Roma . Il condicente, alle 15 di oggi, si era fermato per far passare la famiglia marocchina che stava attraversando sulle strisce pedonali. Al momento della ripartenza è sbucato il bimbo che era rimasto indietro dalla mamma e dal papà, che invece avevano già finito di attraversare. Il piccolo di 3 anni è stato centrato in pieno. Sono stati momenti drammatici, il piccolo a terra svenuto, le urla della mamma.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il bambino sul posto, poi trasferito al Bambino Gesù di Roma in prognosi riservata. In contemporanea sono giunti i carabinieri di Piscina per le indagini e i primi accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente. Il bimbo ha riportato diverse fratture agli arti e un sospetto un trauma cranico.

Ultimo aggiornamento: 22:00

