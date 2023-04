Chieti, bambino investito mentre gioca in strada: gravissimo

L'elicottero del 118 è intervenuto a Fossacesia (Chieti) per il soccorso a un bambino che ha riportato gravissime lesioni in seguito a un investimento lungo la strada provinciale Mediana. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, pare che il bambino stesse giocando in strada. Il personale sanitario lo ha intubato sul posto prima del trasporto in ospedale.