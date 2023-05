L'Aquila, il compagno disabile è all'ospedale, la classe elementare rinuncia alla gita: «Senza di lui non andiamo»

Si è sentito male all'improvviso, un malore, al punto che è stato trasportato in ospedale. Si è sentito male alla vigilia di una gita scolastica che si sarebbe dovuta svolgere alla Riserva Monte Velino, a Magliano dei Marsi. Il giorno dopo, lui, Giacomo (nome di fantasia), un bambino di 10 anni diversamente abile con problemi motori, ed i suoi compagni di classe di un istituto di Civitella Roveto, sarebbero dovuti andare accompagnati dai loro insegnanti in visita in questa area naturale.

Per volere, però, e per solidarietà degli stessi compagni di classe dell'alunno, gita annullata e rinviata ad altro giorno da fissare. «Senza di lui - hanno detto i compagni - senza il nostro amichetto non vogliamo andare da nessuna parte».

Il bambino è stato dimesso ieri dall'ospedale, è a casa e sta bene, tornerà a scuola lunedì e per lui insegnanti e genitori hanno preparato al il suo rientro in classe una grande festa con palloncini colorati e musica. I suoi compagni lo accoglieranno intonando la canzone «L'italiano» di Toto Cutugno che tanto gli piace.

«Il ragazzo - afferma la vice preside dell'istituto comprensivo - era fuori della classe quando si è sentito male, era in corridoio. Abbiamo subito chiamato il 118 che ci ha mandato per i soccorsi l'autoambulanza della Croce Verde di Civitella Roveto che lo ha trasportato all'ospedale civile di Avezzano dove è rimasto ricoverato fino a ieri. Ora aspettiamo che torni a scuola e per lui sarà una grande festa. A Giacomo, un bambino molto buono, a 10 anni già molto alto, i suoi compagni di classe vogliono un gran bene al punto di rinunciare alla gita senza di lui».

Dal sindaco di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi: «Un bel gesto di solidarietà, amicizia e fratellanza. Come sindaco, sono orgoglioso di questi giovani concittadini, quelli di oggi e di domani, che hanno saputo dare un grande esempio di amore, inclusione e solidarietà. Le maestre, profondamente colpite da questo senso di maturità dimostrato dai piccoli alunni di quarta primaria, hanno apprezzato il sentimento sincero di amicizia che lega il gruppo classe al loro compagno. Anche i genitori e i rappresentanti hanno chiesto alla dirigente scolastica di rinviare la gita per consentire la partecipazione del caro amico dei loro figli. Un esempio perfetto di vera inclusione scolastica, condivisa e partecipata da alunni, famiglie e docenti. Anche la dirigente scolastica si è detta orgogliosa di essere alla guida della nostra scuola dal cuore grande: questa è la scuola dell'impegno e della solidarietà, una scuola che poggia su di un tessuto sociale sano e fecondo». Pure a Trasacco è accaduto un analogo episodio, espressione di grande generosità da parte di una classe che ha lo stesso rinunciato alla gita scolastica in assenza di un loro compagno di scuola.