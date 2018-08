Bimbo di 4 anni cade dal gonfiabile nel parco giochi: ferito

Un bambino di 4 anni, ferito in un parco giochi, è stato ricoverato oggi pomeriggio all'ospedale di Chieti dove è arrivato con l'eliambulanza del 118 che lo ha prelevato ad Altino ( Chieti). Il piccolo stava giocando su un gonfiabile durante una manifestazione; forse rotolando troppo velocemente, quando è arrivato a terra ha sbattuto violentemente una gamba. I sanitari del 118, arrivati sul posto, hanno optato per il trasferimento in Pediatria all'ospedale di Chieti. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Lanciano che hanno avviato approfondimenti per accertare le

autorizzazioni alla manifestazione e alle attrezzature presenti.

Sabato 18 Agosto 2018



