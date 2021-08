Bimbo urta il barbecue metre gioca: avvolto dalle fiamme, è gravissimo

Giovedì 19 Agosto 2021, 07:47

Stava giocando con i fratellini quando, correndo, ha urtato la fornacella che è caduta sul flacone di alcol innescando una fiammata che lo ha investito in pieno: Josè, un bambino di 6 anni e mezzo, ha riportato ustioni di secondo grado sul 31 per cento del corpo e dopo un primo ricovero all'ospedale di colle dell'Ara, è stato trasferito in prognosi riservata al policlinico Gemelli di Roma, Il fatto si è verificato intorno alle 12 di ieri a Torrevecchia Teatina, in una casa in zona campagna, dove il bambino, la cui famiglia è di origine dominicana, vive con la madre, il padre e altri due fratellini.

I genitori stavano preparando la brace per cuore gli arrosticini, nel cortile esterno, i fratellini di 9, 6 e quattro anni stavano giocando, come altre volte è accaduto. «Lui ha reagito bene ma ha ustioni serie» dice dice al telefono Manuel, il papà del bambino, mentre a bordo dell'ambulanza partita da Chieti è diretto verso Roma. Poi il racconto di ciò che è accaduto: «C'era la fornacella accesa, ci stavano preparando per il pranzo e praticamente, e lui correndo, mente giocava con gli altri due fratelli, si è portato tutto appresso: si è bruciato per l'alcool (che stava vicino alla fornacella) che ha preso fuoco perchè c'era la fiamma per accendere il carbone, non c'era la ancora brace perchè altrimenti neanche prendeva fuoco».

La prima a soccorrere Josè è stata la madre, poi il padre lo ha portato con l'auto in ospedale dove è arrivato poco dopo le 12.30 e dove le sue condizioni sono apparse subito piuttosto gravi. Il bambino è stato intubato e nel primo pomeriggio trasferito al policlinico Gemelli in prognosi riservata e con un referto che parla di ustioni al volto collo, torace, ad entrambi gli arti superiori e ritorno di fiamma da alcol su barbecue.