Bambini ingoiano farmaci e detersivo per lavatrice: doppia emergenza a Teramo

Doppia emergenza pediatrica a distanza di nemmeno un’ora l’una dall’altra, ieri mattina al Pronto Soccorso dell’ospedale “Mazzini” di Teramo, per due bambini di due anni arrivati in gravi condizioni per due distinti incidenti domestici assai comuni e del tutto simili, l’ingestione di sostanze potenzialmente pericolose, che però hanno messo le loro piccole vite in pericolo, tenendo i genitori in apprensione e i sanitari in difficoltà per la sovrapposizione dei casi.

L’uno, un bambino della frazione teramana di Forcella, ha ingerito dei medicinali che avrebbero potuto asfissiarlo. L’altro, un bimbo di Tortoreto, ha ingoiato invece del detersivo per lavatrice, rischiando sia una grave ustione che l’avvelenamento. Entrambi sono stati trattati e poi ricoverati sotto costante osservazione: il bambino di Forcella sarebbe meno grave del secondo di Tortoreto, anche se il gruppo di medici e sanitari del “Mazzini” spera che entrambi possano essere dimessi oggi e riconsegnati a mamma e papà dopo il brutto spavento.

Il primo caso si è verificato attorno alle 11, quando al Mazzini è arrivato d’urgenza il primo bimbo di due anni, trasportato da un’ambulanza del 118 assieme alla madre. Il piccolo era in casa con lei e con i nonni, ha afferrato una scatolina con i medicinali assunti quotidianamente dall’anziano e li ha ingoiati: ha buttato giù pastiglie di anticoagulanti per il sangue e diuretici. Fortunatamente la madre ha visto tutto e pur non essendo riuscita a bloccarlo, ha avuto la prontezza di chiamare il 118 e contemporaneamente di cacciargli due dita in gola per indurre il vomito. La seconda operazione non è riuscita, ma una volta in ospedale il piccolo è stato sottoposto ad analisi e terapie per contrastare l’effetto dei farmaci ingeriti (per lui e la sua piccola massa corporea) in dose talmente massiccia da poter causare la cessazione del riflesso della respirazione.

Nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo, che per la squadra di medici, infermieri e soccorritori del Pronto Soccorso è scattata la seconda emergenza pediatrica, dalle informazioni in arrivo più grave della prima. Alle 11,45 circa da Tortoreto è giunto in ambulanza il secondo bambino di due anni. Anche lui in gravi condizioni, anche lui per aver ingerito sostanze pericolose, in questo caso detersivo per lavatrice. Il piccolo era in casa con la madre, mentre quest'ultima sbrigava le faccende domestiche. Ha messo in bocca una pallina di candeggina purissima, di quelle che si aggiungono al bucato direttamente nel cestello. Il piccolo ha anche vomitato, espellendo la pallina, ma per questo motivo il suo esofago è stato esposto per una seconda volta al passaggio della sostanza potenzialmente ustionante. Il piccolo è stato ricoverato e tenuto sotto osservazione, con l'elicottero sempre pronto ad un eventuale trasferimento d'urgenza del paziente in una struttura sanitaria specializzata per le cure pediatriche.