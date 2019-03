Bambino chiuso nella cassaforte, Salvini ringrazia i vigili del fuoco

«Improvvisazione, calma e sangue freddo. A volte per salvare una vita bastano le parole giuste. Complimenti ai vigili del fuoco». Così il vicepremier, leader della Lega, e ministro dell’Interno Matteo Salvini, commenta su Facebook la notizia del bambino di 10 anni rimasto imprigionato in una cassaforte in disuso a Sant'Eusanio Foconese (L'Aquila). Il minore è stato salvato domenica scorsa da una squadra di vigili del fuoco, composta da sette uomini, che per calmare il minore spaventato, hanno dovuto inscenare una sorta di "siparietto" per non spaventare il ragazzino e porgli la cosa come se fosse uno scherzo di Carnevale.

