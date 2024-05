Martedì 28 Maggio 2024, 07:16 - Ultimo aggiornamento: 07:18

La bambina è sparita da casa sabato sera, poco dopo essere andata a letto vestita. E la madre, S.P. 36 anni, l’avrebbe prelevata da casa della nonna, mentre la 72enne dormiva nella stanza accanto. Un piano studiato nei particolari. La donna era convinta che le avrebbero tolto per sempre la figlia di 8 anni a causa del coinvolgimento nell’indagine su armi e droga. Per questo si era informata dell’orario di treni e bus diretti in Germania, dove vive una parente del padre della bambina. Il sogno di una fuga che diventa realtà, lei con la bambina abbracciata. E per questo avrebbe chiesto al fratello e a uno zio due prestiti, si parla di mille euro complessivi, ma nessuno aveva capito il suo intento. Né la 36enne aveva lasciato intravedere il progetto di una fuga con la bimba che, per il giudice, non era più sua.

La ricostruzione della fuga

E tra le 21 e le 22 di sabato sera, quando le luci in casa della nonna erano spente, mamma e figlia sarebbero fuggite via viaggiando per tutta la notte verso Bologna dove, con un biglietto già comprato, sono salite su un Flixbus diretto a Monaco. La scoperta, solo domenica mattina quando ormai avevano fatto - secondo gli accertamenti della polizia - centinaia di chilometri.

La nonna in questura

Ieri nonna Giuseppina e la nipote di 20 anni, sorella più grande alla bambina scomparsa, sono state sentite in questura per puntualizzare i dettagli del loro racconto e isolare inizi utili alle indagini. Ieri sera le ricerche erano ancora in corso. In azione c’è anche dell’Interpol che ha subito preso contatti con i parenti all’estero di madre e figlia. La donna, accusata di sottrazione di minore, avrebbe agito proprio perché temeva di perdere la potestà genitoriale sulla figlia dopo essere stata arrestata, con il compagno e un figlio di 17 anni, quando in casa sono stati trovati 300 grammi di hashish e due pistole. Anche se la sua posizione pareva essersi attenuata dopo la convalida dell’arresto terminata con la sua scarcerazione, la donna era tesa, stava sempre al telefono, parlava della sua bimba, aveva paura di non poterla vedere più. «Attendiamo gli sviluppi delle indagini - dice l’avvocato Antonio Massa che tutela la madre – la mia cliente era libera con il solo obbligo di dimora, aveva la potestà genitoriale sospesa, ma sapeva che la sua posizione era all’attenzione del Tribunale dei minori e poteva essere riabilitata».