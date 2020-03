Ultimo aggiornamento: 10:25

Oltre diecimila visualizzazioni in poche ore per il video di una baby calciatrice del Pescara che suona al pianoforte ”Che bello è”, pubblicato ieri sui social biancazzurri e condiviso da numerosi utenti. La giocatrice diventata “virale” (in senso buono) è Federica Chiara Schiavone di Montesilvano, che nelle immagini è seduta su uno sgabello in divisa biancazzurra e pantofole , davanti a lei una sciarpa dei Commandos Pescara prestata da papà Massimo. Le mani della bambina scorrono veloci sulla tastiera che diffonde le note dell’inno non ufficiale del Delfino, quello preferito dai tifosi. L’obiettivo riprende la giovane pianista di schiena e poi si sposta verso il profilo concentrato su una esecuzione che risulta perfetta. Nessuno spartito per suonare il brano, solo uno sviluppato “orecchio assoluto”: "Ho ascoltato la canzone e l’ho riprodotta in una serata" rivela la Delfinetta, 10 anni, militante nei Pulcini 2009 della Scuola Calcio femminile del Pescara con mister Alessandra Febo. La bambina frequenta la quinta elementare , da 6 anni studia musica e sogna di diventare un’atleta professionista: "Il calcio mi manca tanto –afferma- per fortuna ho un giardino dove posso allenarmi con papà, facciamo delle partitelle io e lui oppure gioco da sola con una pallina da tennis. Ho nostalgia del campo, delle amiche della squadra ed anche delle gare del Pescara che guardo sempre insieme a mio padre allo stadio, spero che il campionato riprenda presto". Memushaj e Galano i giocatori preferiti della piccola biancazzurra: "Cristian mi piace da sempre, Ledian mi ha conquistata con quel bel gol contro l’Ascoli". Tra 20 giorni Federica Chiara festeggerà il suo 11esimo compleanno e probabilmente non potrà realizzare il suo desiderio : "Volevo una festa su un campetto di calcio, con le mie compagne ed il pallone, ma credo che dovrò rimandarla".