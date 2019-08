© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA Ottava edizione dello “Swing on the Beach”, festival sulla "Folle Era" dello Swing organizzato dall’Italian Swing Dance Society, presieduta da Roberta Bevilacqua, con la compartecipazione della città di Pescara, allo Stadio del Mare dal 15 al 18 agosto.Il pubblico sarà piacevolmente trasportato in un viaggio che partendo dagli anni 20 del ‘900, in cui ha iniziato a germogliare la musica Swing, arriverà sino ai giorni nostri passando attraverso le diverse sfaccettature della musica e del ballo sincopato come Tip-Tap, Charleston, Lindy Hop, Balboa, Shag, Jive, Boogie Woogie.Sette gruppi musicali, sette performer di ballo, quattro DJ e due Maestri di Cerimonia con diverse decadi di attività sulle spalle, si ritroveranno a Pescara da Stati Uniti, Gran Bretagna, Svezia e Germania per animare il Festival dedicato alla "Storia dello Swing".Punta di diamante il ballerino e coreografo di Hollywood “Chester Whitmore” (La La Land). L’ingresso è gratuito.Il nostro territorio verrà valorizzato ulteriormente grazie agli omaggi alle star internazionali di origine abruzzese degli anni dello Swing (Dean Martin, Perry Como, Henry Mancini, Mario Lanza, Ray Anthony, Eddie Lang); oltre a ciò ci sarà uno speciale intervento sull’inedito rapporto tra Gabriele D’Annunzio e il Jazz, messo in luce dal direttore artistico Maurizio Meterangelo.Come consuetudine, ampio spazio alle giovani formazioni con il 4°contest per gruppi emergenti "Saranno Swingosi".A Ferragosto, la giornata inizia dalle 14 con il "Taka-Tiki" party (stile e cultura Hawaiiana).FORMAZIONI MUSICALIBotta Band: Arbore Swing Maniacs (Roma) - 15 agostoSpaghetti Brothers (Taranto) – 16 agostoThe Billy Bros. Swing Orchestra (Pescara) – 17 agostoDixie Hogs (Teramo) – 18 agostoPERFORMER di BALLOChester Whitmore - USAJoseph Sewell & Charlotte Middlemiss - UKMarcus Koch & Bärbl Kaufer - DEPontus Persson & Isabella Gregorio - SEDisc JockeyLadies' Way (Pescara/Roma)Big Mama - ParmaAlecs Dj - AnconaMAESTRI DI CERIMONIAFabiano Petricone torna finalmente sul palco dello Swing on the Beach il Maestro di Cerimonia delle prime edizioni: Fabiano Petricone.Abruzzese di origine, Petricone insegna Metodologia e tecniche della comunicazione all'Accademia di Belle Arti di Bologna.Ha descritto in varie forme i fenomeni artistici e musicali del 900 per Rizzoli (2006), Donzelli (2013), Clichy (2013-2016), ERI RAI (2014), Wiley (UK) (2019).Big Daddy di Pescara è il presentatore fisso allo Swing ‘n Milan Festival, al Perugia Swing Festival e allo Swing on the Beach, animatore instancabile e grande appassionato di tutto quello che fa “Swing!”.In caso di maltempo gli eventi si terranno allo Swing Craze Club di via Verrotti, 61 a Montesilvano (Pe).Informazioni: info @italianswingdancesociety.com - 347.9912712www.swingonthebeach.com