Bagnante straziato dalle eliche di un motopesca: in corso l'autopsia

La ricostruzione di quanto avvenuto è ormai chiara, ma il comandante della Guardia costiera di Giulianova, Claudio Bernetti, prima di completare il rapporto che dovrà inviare al magistrato, ha deciso di attendere l’autopsia che è stata fissata per le 11,30 di questa mattina al Mazzini di Teramo. La morte di Mario D’Eustacchio, pensionato 62 enne di Silvi sarebbe determinata da un incidente in mare. Quando stava facendo un bagno non lontano dalla sua abitazione, gli sarebbe transitato addosso un’imbarcazione di media dimensione dedita alla piccola pesca di un pescatore locale, che è stato identificato al pari ovviamente dell’imbarcazione lasciata sulla spiaggia sud di Silvi proprio in attesa del responso dell’esame autoptico.Del resto per formulare un’ipotesi di reato che al momento sembra caratterizzarsi in omicidio colposo, bisogna avere a disposizione elementi concreti che solo l’autopsia in effetti potrà offrire. Per esempio le gravi ferite riportate dall’uomo nell’”impatto” con la barca, sia alla testa che agli arti, sono state di per sé mortali. Oppure in seguito all’impatto le ferite che l'uomo ha subìto possono avergli far perdere conoscenza e magari possa essere successivamente affogato.