Baci e carezze a una bambina, sotto accusa pensionato di 88 anni

A 5 anni seguiva la mamma che andava a fare lavori di pulizie da un pensionato, a Lanciano. A volte gironzolava attorno alla madre ma più spesso la piccola stazionava e giocava in uno studio. Qui il padrone di casa, a un certo punto, avrebbe assunto nei suoi confronti atteggiamenti indecenti: l’ha fatta sedere sulle sue gambe dedicandole attenzioni particolari con baci e carezze anche nelle parti intime. Sono questi i dettagli inquietanti del presunto caso di pedofilia approdato ieri dinanzi al gup Giovanni Nappi: il giudice ha mandato sotto processo un anziano di 88 anni, all’epoca dei fatti ne aveva 75, con l’accusa di violenza sessuale su minore con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di persona infraquattordicenne. Processo fissato al 6 maggio prossimo.I genitori della piccola, patrocinati dall’avvocato Roberto Crognale, si sono costituiti parte civile chiedendo danni per 100 mila euro. L’imputato, difeso dall’avvocato Luca Scaricaciottoli, ha sempre negato gli addebiti. Sarà ora il processo a fare chiarezza sui presunti episodi avvenuti tra il 2027 e 2009. Fatti dolorosi che la ragazzina solo dopo anni ha confidato prima alla sorella maggiore, poi alla madre e alle insegnanti della scuola media che allora frequentava. Col passare degli anni la vittima inizia ad accusare malesseri interiori e psicologici, tant’è che proprio la scuola fa attivare nei suoi confronti un supporto psicologico al consultorio del Comune di Lanciano. A scuola la ragazza piange e confidandosi con le docenti inizia a raccontare, tra lacrime e forti singhiozzi, di essere stata molestata per un lungo periodo da un uomo vicino alla sua famiglia. La ragazza ha tenuto dentro di sé troppo a lungo il suo dolore fino a che non ha avuto la necessità di liberarsi. La denuncia alla procura di Lanciano scatta esattamente un anno fa, allorquando la vittima, dopo aver reso noto a fatica il suo gravoso problema, ha avuto nuovamente bisogno di un sostegno.