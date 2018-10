Il ladro è proprio baby: ruba borsette griffate a 13 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A 13 anni ruba al Megalò di Chieti insieme alla zia. Un baby ladro è stato fermato con la parente durante un pomeriggio di furti nei negozi del centro commerciale: i poliziotti della Squadra volante li hanno scoperti prima che l’elenco dei colpi si allungasse ulteriormente. La donna, una 25enne residente nel Pescarese, è stata denunciata per furto aggravato di capi d’abbigliamento e accessori. Il ragazzino è stato invece segnalato alla Procura dei minori: non è imputabile, considerando che ha meno di 14 anni, ma l’autorità giudiziaria potrebbe comunque prendere provvedimenti.Giovedì pomeriggio gli agenti hanno notato una macchina parcheggiata in modo anomalo lungo una stradina laterale al centro commerciale e, insospettiti, hanno atteso che giungesse il proprietario, osservando tutto a distanza. Poco dopo, è arrivato un tredicenne con una busta in mano. I successivi accertamenti hanno dimostrato che nascondeva una borsa da 200 euro rubata nel punto vendita Anna Virgili. Dalla perquisizione sull’auto, una vecchia Alfa Romeo, sono spuntati altri vestiti, portati via poco prima da Zuiki, per un valore totale di 100 euro. Alla polizia è bastato poco per ricostruire il modus operandi della coppia di ladri: entravano insieme nei negozi e rubavano la merce poco alla volta; poi il giovane andava in macchina per lasciare la refurtiva, quindi tornava nuovamente nel centro commerciale per mettere a segno altri colpi. L’Alfa Romeo, che di fatto era diventata un luogo di deposito, è stata sequestrata. La refurtiva è stata subito riconsegnata ai negozi.