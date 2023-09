Azzurre, oggi Italia-Svezia a Castel di Sangro. Le giocatrici svedesi contestano la location: «Non ci sono treni, è isolata»

«Creare fiducia all’interno della squadra, anche contro un avversario forte e ben organizzato come la Svezia. Sentire risuonare l’inno è una sensazione indescrivibile». Queste le parole del nuovo commissario tecnico, Andrea Soncin, in conferenza stampa, alla vigilia del secondo appuntamento per la Nazionale di calcio femminile, nella Uefa Women’s Nations League. Le azzurre, oggi, alle ore 17,45, affronteranno la Svezia allo stadio “Teofilo Patini”, di Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila, dove da anni va in ritiro il Napoli, campione d'Italia. Una gara con più di tremila spettatori anche se le giocatrici della Svezia si sono lamentate sui media scandinavi per la location, isolata e non raggiungibile in treno. «Una partita così importante andava giocata in una grande città» hanno detto le svedesi Linda Sembrant e Amanda Nilden.





Il lavoro di Soncin è quello di cercare di creare nuovi equilibri all’interno della squadra, che mostra la grinta giusta, per fare una grande prestazione. Giocando a viso aperto, rispettando ogni avversario, anche il più temuto. Auspicando, chiaramente, un risultato positivo. «Ho deciso di rimettere tutto in discussione - afferma Soncin - Il mio compito è quello di mettere le ragazze nelle migliori condizioni e trovare motivazioni dentro di loro, per fare crescere il gruppo nel modo corretto. Le vittorie, di certo, danno un senso a quello che andiamo a fare. Ho trovato un clima positivo. Le ragazze vogliono dimostrare il loro valore e io le accompagnerò in questa crescita». In merito alla sfida di oggi, ha detto: «Noi proviamo a fare male alla Svezia, perché abbiamo grandi potenzialità. Abbiamo analizzato la squadra avversaria all’ultimo Campionato del Mondo e ho cercato di mostrare alle ragazze anche il lato positivo.

Sarà una grande partita di sacrificio. L’obiettivo e restare fino all’ultimo secondo. Vivere tutte le fasi della partita. Su questo stiamo battendo maggiormente».



Grinta e determinazione, ha mostrato il portiere, Laura Giuliani, presente in conferenza stampa. «Oggi è iniziato qualcosa di nuovo e lo stiamo affrontando - dice Giuliani - Il mister ha detto che le vittorie servono per lavorare con più tranquillità e per noi era importante iniziare questo percorso, nel migliore dei modi. Ci stiamo concentrando sui nostri punti di forza. La mia priorità è mettermi a disposizione del mister. Siamo un gruppo molto unito». L’esordio assoluto del nuovo allenatore sulla panchina delle Azzurre c’è stato venerdì scorso, quando a San Gallo l’ Italia, ha superato 1-0 la Svizzera nella prima gara della Uefa Nations League. Oggi l’ingresso al «Patini» è gratuito per permettere a tutti di assistere al confronto contro le svedesi. La gara verrà, inoltre, trasmessa in diretta su Rai 2.