Avvocato scomparso da sabato notte, scattano le ricerche con i droni

Sono andate avanti per tutta la giornata di ieri incessanti le ricerche di Franz Ferrante, l'avvocato 49enne di Pescara di cui non si hanno più notizie dalla notte fra sabato e domenica, quando a bordo della sua Nissan Micra si è allontanato da casa. A lanciare l'allarme è stato lunedì mattina il padre, con cui il 49enne viveva. Non sapendo più nulla di lui da ore e non riuscendo a mettersi in contatto per via del telefonino sempre spento, preoccupato si è rivolto ai carabinieri.Nel pomeriggio, l'auto dell'uomo è stata ritrovata vicino all'eremo di Sant'Onofrio a Serramonacesca. Chiusa regolarmente a chiave. Di qui, già dalla serata di lunedì, sono partite le ricerche. Sul posto, sotto il coordinamento della Prefettura, i vigili del fuoco del comando provinciale, gli uomini del soccorso alpino, i volontari della protezione civile, i carabinieri della compagnia di Popoli, diretti dal capitano Giovanni Savini. Delle indagini si occupano invece i militari della compagnia di Pescara, diretti dal tenente Giovanni Rolando. Ma di Ferrante, sino alla tarda serata di ieri, nulla di nulla.Nessun elemento utile. Perlustrata a tappeto tutta la zona, per altro molta impervia, che da Serramonacesca conduce a Passolanciano e anche oltre. E nel pomeriggio di ieri, tutta questa parte di territorio è stata sorvolata da droni. A rendere complicate le ricerche, le condizioni metereologiche e quindi la neve e il forte vento che hanno cancellato tutte o quasi le possibili tracce. Sia i familiari comunque che gli stessi soccorritori continuano ad avere fiducia. Da quanto emerso, Ferrante è uno sportivo, preparato atleticamente; viene descritto addirittura come un esperto di arti marziali e quindi in grado anche di difendersi molto bene. Inoltre viene indicato come un conoscitore di quella zona dove è solito avventurarsi per fare escursioni. Una persona meditativa, riflessiva che ama immergersi nella natura. In passato, varie volte, si è allontanato proprio per stare a contatto con la sua natura, dando però sempre notizie di sé per cui ora il timore di chi lo conosce è che gli possa essere accaduto qualcosa, forse un malore o un incidente durante il cammino, e che sia in difficoltà. Tutto al momento è preso in considerazione dai carabinieri. A fine agosto, in quello stesso territorio della Val Pescara, la scomparsa di Carlo Rodrigo Fattiboni, il turista 77enne residente a Brugherio, svanito nel nulla anche lui durante una escursione. I familiari, qualche giorno fa, sono tornati a chiedere che vengano riprese le ricerche.