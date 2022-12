Avvocato scippato del Rolex da 16.500 euro: condannata ragazza di 25 anni

Quattro anni e sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa: è la pena inflitta ieri dal Tribunale a P.V., una rumena di 25 anni finita sotto processo per aver rapinato un avvocato, portandogli via un orologio Rolex del valore di 16.500 euro. Ieri ultima udienza, dopo aver sentito in quella passata la vittima, e i poliziotti che hanno indagato. Il pm Giancarlo Ciani aveva chiesto la condanna 5 anni, il difensore della donna, l'avvocato Alfredo Trama, ha chiesto l'assoluzione. Evidenziando, tra l'altro, come l'azione delittuosa sia durata un paio di minuti, decisamente pochi per consentire alla vittima di riconoscere chi l'aveva aggredito.

Il fatto si è verificato l'11 aprile del 2019 intorno alle 16. A quell'ora l'avvocato, noto a Chieti, è appena sceso dalla sua auto che ha parcheggiato in via Madonna degli Angeli.«Camminavo in via Madonna degli Angeli, sotto casa mia, avevo parcheggiato da poco e avevo percorso la strada in salita, quando sono stato sospinto e sgambettato e ho perso l'equilibrio - dice al processo ricostruendo quei momenti. La donna si è scusata che è successo, la aiuto e mentre si stavo risollevando mi sono accorto che mi stava sfilando l'orologio. Allora l'ho bloccata, l'ho trattenuta, ma lei mi ha ancora spinto e mi ha fatto cadere ancora ed è scappata immediatamente. In base a quanto ricostruiscono gli inquirenti c'era un complice con un'autovettura a 50- 60 metri: la donna sale in macchina e l'auto si allontana, la Fiat 500 X prende la direzione di Chieti Scalo. L'avvocato va in Questura e presenta una denuncia, ed è sulla base della sua descrizione che partono le indagini. L'attenzione si concentra su P.V., della quale alla vittima viene mostrata una fotografia: lui la riconosce e l'indagine del pm Lucia Campo è praticamente chiusa. La donna finisce sotto processo, il complice, invece, non è stato mai identificato.