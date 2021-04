23 Aprile 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 2 minuti)







Un improvviso malore uccide a soli 40 anni (compiuti due giorni fa), l'avvocatessa Valentina Biondi.

A rinvenire il corpo esamine sarebbe stato il suo datore di lavoro Gaetano Luca Ronchi, titolare dello studio. L’avvocatessa, stando alla ricostruzione dei fatti, era rimasta sola in ufficio a pranzare. Il decesso sarebbe poi avvenuto tra le 14:45 e le 15:15 circa.

La richiesta di aiuto al 118 è scattata immediatamente: i sanitari sono arrivati nello studio di corso Porta Romana a Teramo in pochissimi minuti, ma per Valentina, che non soffriva di patologie particolari, non c'è stato nulla da fare. La donna è stata poi portata al Mazzini di Teramo e per fare luce sul caso potrebbe essere disposta l’autopsia. Anche se l’ipotesi degli inquirenti è chiara, un malore fatale la causa del decesso, per estrema prudenza il magistrato di turno, la dottoressa Francesca Zani, farà svolgere degli esami medico-legali sul corpo della 40enne prima di firmare il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia.

Valentina da qualche anno si era trasferita con i genitori a Sant'Egidio alla Vibrata, ma la famiglia è di Civitella del Tronto dove il padre Michele è stato capo dei vigili per tanti anni. La giovane donna lascia anche una sorella, che vive a Bologna.

La tragedia ha scosso il mondo forense teramano: «Siamo senza parole, non possiamo fare altro che stringerci attorno al dolore della famiglia e dei colleghi di studio di Valentina per questo lutto così improvviso», commenta il presidente dell'Ordine degli avvocati di Teramo Antonio Lessiani.