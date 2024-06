Domenica 9 Giugno 2024, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 13:46

La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo contro ignoti per indagare sulla morte di Isabella Settanni, l'avvocatessa civilista romana di 52 anni deceduta dopo aver ingerito nitrito di sodio nella sua casa di Villetta Barrea. L'ipotesi di reato formulata è quella di istigazione al suicidio. Il nitrito di sodio, sostanza utilizzata nell'industria alimentare per la conservazione degli insaccati, è stato trovato in un barattolo e sequestrato dai Carabinieri, insieme a un bicchiere dove era stato diluito con acqua, per le analisi. Su disposizione del sostituto procuratore Stefano Iafolla, la salma è stata condotta all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Domani, il medico legale Ildo Polidoro eseguirà l'esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

ACCERTAMENTI

I Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, guidati dal capitano Giuseppe Testa, stanno ricostruendo le ultime ore di vita di Isabella Settanni. Esamineranno il computer e il telefono cellulare della donna, indagando anche nell'ambito lavorativo. Si studieranno le caratteristiche della vittima per delineare un profilo e interpretare i fatti alla luce degli elementi raccolti. Il compagno della donna, un 65enne ex dipendente del gruppo Mercedes, è stato interrogato a lungo dai Carabinieri. Assente al momento della tragedia, ha dichiarato che non vi erano problemi relazionali e che la Settanni non soffriva di patologie psicologiche. Tuttavia, i Carabinieri consulteranno anche il medico di famiglia della vittima per conoscere la sua storia clinica. Una collega e amica della professionista, che ha chiamato i soccorsi dopo aver ricevuto un messaggio preoccupante in cui la vittima diceva di non sentirsi bene, sarà sentita dai Carabinieri di Roma come persona informata sui fatti.

COLLEGA

La collega ha tentato più volte di contattare telefonicamente la 52enne senza successo, prima di decidere di allertare le forze dell'ordine. Quando i Carabinieri sono entrati nell'abitazione da una porta secondaria, hanno trovato la Settanni da sola in casa e in stato confusionale. Con un filo di voce, ha detto di aver ingerito la sostanza, indicando il contenitore sul mobile, prima di perdere i sensi e cadere in coma. Nonostante i soccorsi tempestivi del 118, la donna è deceduta intorno all'ora di pranzo. Dal sopralluogo effettuato dai Carabinieri, l'abitazione della 52enne, un ex agriturismo situato in località Campitelle, sulla strada che conduce a Passo Godi di Scanno, non sono emersi elementi utili alle indagini. Non è stato trovato alcun biglietto e sul corpo non sono stati rilevati segni evidenti di violenza.