Avvicina la moglie nonostante il divieto per maltrattamenti: arrestato

Indagato per maltrattamenti in famiglia, gli è costato l'arresto l'aver disatteso il divieto di avvicinamento alla moglie e agli ambienti familiari. A finire in manette un 41enne di Celano che è ora rinchiuso in carcere. Il provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'uomo è stato disposto dal Gip del Tribunale di Avezzano, provvedimento al quale i carabinieri della caserma di Celano hanno dato immediata esecuzione.

Già la scorsa estate i militari dell'Arma avevano avviato degli accertamenti sulla condotta violenta del 41enne, dopo essere intervenuti nel corso di un acceso alterco tra coniugi. L'uomo fu allora anche arrestato in flagranza di reato e venne quindi dato inizio a delle indagini preliminari che sono ancora aperte. Sono stati in seguito adottati provvedimenti cautelari per l'indagato a cui era stato imposto il divieto di avvicinarsi alla moglie e agli altri ambienti familiari.

L'altro giorno l'arresto e il trasferimento in una casa circondariale dell'uomo per aver appunto violato gli obblighi impostigli dal magistrato. Frequenti sono i maltrattamenti familiari, in special modo da parte di uomini nei confronti delle proprie mogli o compagne. Le cronache sono quotidianamente piene di questi fatti.