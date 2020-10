Ultime ore per esprimere la propria preferenza e scegliere il nuovo sindaco di Avezzano. I due sfidanti sono Gianni di Pangrazio, 65 anni, ex sindaco e vincitore del primo turno con il 32 per cento, e Tiziano Genovesi , 40 anni, esponente della Lega e candidato del centrodestra che due settimane fa ha preso poco più del 22 per cento. La coalizione dell’ex sindaco, composta da otto liste civiche, ha totalizzato 8.043 voti (32,56%). Si è fermata al 22.14% (pari a 5.470 voti) la "squadra" di centrodestra formata da Lega, Fratelli d’Italia, Udc e Cambiamo il Futuro. Il candidato del centrosinistra Mario Babbo ha superato il 20 per cento (per la precisione il 21,24%) con 5.247 preferenze. Non ci sono stati apparentamenti ufficiali, ma Di Pangrazio ha ottenuto il sostegno di Babbo e del candidato Antonio Del Boccio.

L'affuenza al voto ieri alle 23 è stata del 40,47% contro il 56,46 del primo turno. Si vota fino alle 15, poi lo spoglio e la tendenza già dai primi seggi scrutinati.

