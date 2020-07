Ultimo aggiornamento: 11:31

Ragazza di 16 anni attirata nel retro di un bar e violentata. Un episodio agghiacchiante che ha segnato per sempre la vita della giovane e che deve ora vede due marocchini sul banco degli imputai, accusati di aver stuprato la sedicenne approfittando della sua ingeuintà e della minore età. Il gup del Tribunale di, li ha rinviati a giudizio fissando la prima udienza il 25 marzo 2021.Secondo l’accusa,, i due, A. C. , 26 anni, e M. A. 22enne, difesi dagli, avrebbero convinto la ragazzina con un inganno a seguirli sul retro di un bar, in un vicolo buio, per poi abusare di lei mentre un complice faceva da palo. L’accusa è diaggravata e minacce nei confronti della ragazza. Infatti le avevano intimato di non raccontare a nessuno dello stupro, in caso contrario si sarebbero vendicati su di lei: «». Lei però non ha ceduto alle minacce e ha riferito l’accaduto. I fatti risalgono alla fine del 2017 quando la ragazza di Avezzano aveva solo sedici anni.