Vinti 650mila euro al Superenalotto: il fortunato è di Avezzano

Vinti più di 600 mila euro al Superenalotto ad Avezzano. Precisamente la vincita è di 652.332,50 euro, come comunica la Sisal. In palio per il prossimo concorso di martedì 20 settembre un Jackpot da 274.300.000 euro

È festa per il fortunato che ha centrato un punto "5S" da 65o mila euro. La giocata vincente è stata convalidata ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, al punto vendita Sisal Tabaccheria di Loreto Felli in via Roma, 176. La combinazione vincente è stata 1, 10, 14, 18, 42, 60, J 39, SS 35

L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, nelle Marche, in provincia di Fermo. Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.