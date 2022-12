Viola il divieto di avvicinamento con telefonate e messaggi alla ex, arrestato

Nonostante il divieto di avvicinamento e dell'obbligo di non comunicare con qualsiasi mezzo con la ex compagna, ha continuato a chiamare e mandare messaggi la donna. Per questo, la vigilia di Natale, un uomo residente nella Marsica è finito in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dal personale del settore Anticrimine del commissariato di Avezzano (L'Aquila) su proposta del pubblico ministero. L'uomo, secondo le accuse, avrebbe violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento, disposta perché ritenuto responsabile di atti persecutori, con comunicazioni ritenute «gravi e moleste».Di qui l'arresto e il trasferimento nella casa circondariale di Lanciano (Chieti), dove sarà a disposizione del magistrato.