Avezzano, sparatoria fuori da un locale notturno: un ferito, l'ombra del regolamento di conti

AVEZZANO - Nottata di paura ad Avezzano per una sparatoria fuori da un locale notturno. Il bilancio è di una persona ferita, non è in pericolo di vita.

I fatti: la scorsa notte intorno alle 2 un ragazzo ha esploso un colpo di pistola nei confronti di un addetto alla sicurezza. Ancora incerto il movente.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale civile di Avezzano: sembrerebbe che il colpo sia entrato ed uscito e quindi non ha causato danni agli organi vitali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Avezzano che stanno indagando per ricostruire la vicenda nei dettagli e individuare i responsabili.