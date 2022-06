Anziano trovato morto sul marciapiede: si pensa a un incidente, ma si era sparato con la pistola

Tragica mattinata, quella di ieri, ad Avezzano: mentre alcuni impiegati si recavano in ufficio per lavoro hanno notato un corpo senza vita lungo il marciapiede di via Marconi. Inizialmente si è pensato che si trattasse di un incidente mentre l'anziano era su una scala vicino alla finestra della sua abitazione che si trova al secondo piano di un palazzo a pochi passi dalla Cattedrale. Ma poi gli uomini della polizia di Stato hanno ricostruito la dinamica e hanno concluso che non si tratterebbe di una tragica fatalità ma di un gesto volontario.

L'anziano, prima di volare dal secondo piano, avrebbe usato una pistola. Su questa ipotesi stanno lavorando gli agenti del commissariato: R.D.M. di 87 anni, residente in un appartamento dell'ex Inail, in pieno centro, è stato rinvenuto per terra privo di vita da alcuni passanti che hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia di Stato e quella locale oltre il 118.

Il tragico episodio è avvenuto poco prima delle 8: in un primo momento si è pensato che l'uomo fosse intento a effettuare dei lavori di manutenzione all'interno della sua abitazione che affaccia su via Marconi visto che dalla finestra spuntava una scala a libretto. Le indagini degli inquirenti hanno poi accertato che il pensionato ha prima esploso un colpo di pistola e poi è volato sul marciapiede sottostante. Dopo gli accertamenti della polizia il corpo è stato rimosso e riconsegnato ai familiari per il rito funebre che si terrà , oggi pomeriggio, nella Cattedrale di Avezzano. «Un persona a modo tranquilla, istruita e spesso si fermava a parlare quando mi incontrava» dice un vicino. Non riescono a spiegare il gesto chi lo conosceva e forse è stato un gesto dettato dal dramma della solitudine. Da tempo viveva da solo anche perché i due figli si erano trasferiti in altre città.