1 Aprile 2021

Si è costitiuto il 48enne che aveva accoltellato al petto un coetaneo a Celano, in provincia dell'Aquila, per moviti di gelosia. I due avevano litigato per una donna dopo che il 48enne aveva scoperto che la vittima aveva un relazione con la donna contesa. L'uomo si è costituito ai carabinieri di Celano dopo tre giorni di fuga. L'avvocato del 48enne è Domenico Quadrato che ha accompagnato il 48enne in caserma. L'uomo è stato fermato e subito interrogato dal pm Ugo Timpano della procura di Avezzano, che dovrà convalidare il fermo per tentato omicidio. Il ferito è ancora grave e ricovertao il terapina intensiva in prognosi riservata.