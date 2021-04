Malore alla guida, sbanda a tutta velocità e colpisce il furgone di un corriere: conducente muore a 75 anni

Schianto ad Avezzano: muore a 75 anni. Secondo i primi rilievi si sarebbe trattato da una malore alla guida. Verso le 10 una pattuglia del reparto di infortunistica stradale della polizia locale di Avezzano, è intervenuta all'intersezione tra via dei Fiori, via Nicola Di Lorenzo e via delle Industrie, per i rilievi di un grave incidente stradale.



Dai primi accertamenti P.C. 75enne di Avezzano, alla guida della sua auto in via di Lorenzo diretto verso via dei Fiori, avrebbe avuto un malore e per questo ha iniziato ad accelerare, sbandando a destra e a sinistra. Una volta giunta su via dei Fiori, l'auto ormai lanciata a tutta velocità e senza più controllo, ha attraversato l'incrocio colpendo violentemente il furgone di un corriere, proseguendo poi avanti fino a terminare la corsa contro il marciapiede. Vani i soccorsi per tentare di salvare la vita all'uomo.



