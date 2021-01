Continue richieste di sesso alla ex, professionista allontanato

Un noto professionista di Avezzano di 55 anni non potrà più avvicinarsi alla sua ex, una straniera che risiede e lavora in zona a causa di una disposizione della squadra anticrimine del Commissariato di Avezzano. La polizia avezzanese ha dato esecuzione ad una ordinanza di divieto di avvicinamento, emessa dalla giudice Lombardi su richiesta del sostituto procuratore avezzanese Maurizio Cerrato. Il provvedimento è scaturito a seguito di due segnalazioni della polizia giudiziaria relative al comportamento dell’uomo, che svolge attività di libero professionista, nei confronti della donna con cui aveva avuto nel recente passato una relazione sentimentale, al termine della quale aveva iniziato ad importunarla anche con continue richieste di rapporti sessuali, da lei rifiutate ma in seguito della quali la donna avrebbe manifestato e raccontato di subire un fastidioso stato di ansia e paura tanto da costringerla a richiedere più volte l’intervento della Polizia.

Dalle indagini è emerso che le condotte assunte dallo stesso professionista avezzanese si sarebbero protratte addirittura per diversi mesi con continui atti persecutori ai danni della donna, tanto da indurre la vittima, nel dicembre scorso, a denunciare l’ennesimo episodio, nel corso del quale l’aggressore, dopo averla bloccata, l’ha minacciata anche di morte. La giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che «le condotte minacciose e violente, ripetutamente tenute dall’uomo dall’inizio del 2020, consistite in pedinamenti, appostamenti sotto casa e nei luoghi da lei frequentati, continui contatti telefonici, minacce, ed aggressioni fisiche, tutte confermate da testimoni sentiti dagli investigatori della squadra snticrimine del Commissariato configurano il reato di atti persecutori». Il provvedimento impone il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna (ivi compresi i luoghi di lavoro) e di mantenere da tali luoghi una distanza di almeno 500 metri con l’obbligo, in caso di incontri casuali, di provvedere lui stesso ad allontanarsi immediatamente dalla sua ex.

