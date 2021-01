Torna la Befana del Poliziotto, un digital show dal castello Orsini di Avezzano

E’ la 9° edizione di "Arriva La Befana festa del Poliziotto", kermesse in Digital Show organizzata dalla Segreteria Provinciale di Roma della Consap - Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, in collaborazione con l'Oasi Park di Roma. Evento che si svolgerà mercoledì 6 gennaio in diretta video e audio dal palcoscenico del Teatro Leontini di Roma (Casal Palocco) attraverso la piattaforma online Zoom Meetings.

A tutti gli interessati sarà inviato un link con password e codice dover poter collegarsi in diretta al Teatro.

Quest’anno l’evento è dedicato alle vittime del Covid e alla promozione e sostegno di tutti coloro che assistono e curano le persone affette da Covid.

Ci sarà un Collegamento speciale con la regione Abruzzo, dal Castello Orsini Colonna di Avezzano il conduttore di Rai 1 Luca Di Nicola, intervisterà il sindaco di Avezzano Dr. Giovanni Di Pangrazio per l’emergenza Covid – 19, sul territorio marsicano, l’assessore di Massa D’Albe Dr. Nicola Blasetti e il Presidente Unicef L’Aquila Prof. Ilio Leonio.

