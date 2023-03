Auto impazzita sfonda l’isola pedonale e piomba su camion frigo: paura in piazza Risorgimento

Schianto da brividi a piazza Risorgimento, nel cuore di Avezzano, in provincia dell'Aquila: un 42enne con la propria auto centra un camion frigorifero fermo che stava rifornendo un bar, carico di latticini. Il mezzo si è fermato contro i blocchi di cemento che delimitano l’area pedonale altrimenti avrebbe travolto i tavoli dove siedono i clienti e le vetrine del locale. L’incidente è avvenuto attorno alle 7. Per cause da accertare, R.K, originario dell’Est Europa, ha colpito un veicolo in sosta e poi è fuggito in preda al panico e si è gettato nell’acqua della fontana di piazza Risorgimento. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale di Avezzano per i rilievi. L’uomo dopo qualche ora è stato rintracciato e portato al pronto soccorso dell’ospedale in codice di media gravità. Era in stato confusionale e i medici hanno per questo deciso di trasferirlo nel Centro di igiene mentale dell’Aquila per accertamenti. Dall’analisi del sangue sembra che avesse tracce di cannabis e per questo la polizia lo ha denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze proibitive. Ritirata la patente e sequestrato l’auto.



TRAFFICO IMPAZZITO

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e code perché si è dovuto procedere alla chiusura di corso della Libertà durante le fasi dei soccorsi. Ha praticamente distrutto tutta la fiancata del camion frigorifero. «Ero all’interno del locale - racconta il titolare - ho sentito un botto violento e il furgone che è letteralmente volato e tutti gli alimenti sono finiti per la piazza. Ho avuto paura perché se fossi stato all’esterno mi avrebbe ucciso. Poi nella confusione ho visto il conducente fuggire e buttarsi nell’acqua della fontana». Il giovane dell’Est, non si è preoccupato più di tanto, ha abbandonato tutto ed è fuggito, come se nulla fosse successo. Purtroppo per lui, però, ad osservarlo c’era una delle telecamere di sicurezza del Comune di Avezzano che ha permesso agli agenti della polizia locale di identificarlo e rintracciarlo. I vigili, grazie a una rapida ed efficace indagine, sono riusciti a trovare l’uomo dopo qualche ora per accompagnarlo all’ospedale per le ferite riportate in varie parti del corpo.

Da una prima ricostruzione sembra che il mezzo arrivasse da via Cataldi ad alta velocità quando ha terminato la sua corsa contro il camion in sosta. L’impatto è stato violento e, in pochi minuti, ha richiamato in strada decine di persone. «Il botto è stato così violento che è stato avvertito all’interno del Tribunale» racconta una guardia giurata. Nelle immagini utilizzate dalla polizia locale si vede l’auto che arriva ad alta velocità che centra in pieno la fiancata del furgone. I vigili hanno sanzionato l’uomo per aver perso il controllo del proprio veicolo, per essere fuggito a seguito di danneggiamento e per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. E’ molto probabile, inoltre, che per lui venga formalizzata una querela per danneggiamento e per “fuga dopo incidente con danni a cose”.