L'imprenditore Ugo Casinelli, titolare del Centro riciclo srl è morto per Covid all’ospedale di Cassino dove era stato ricoverato alla fine di gennaio dopo aver accusato i sintomi della malattia. Il 63enne da anni operava ad Avezzano nel Centro ricicli che di trova al nucleo industriale di Avezzano e che il 15 luglio scorso è andato completamente distrutto dalle fiamme. Un violento incendio divampato durante la notte ha mandato in cenere l’intero capannone con il materiale che era depositato all’interno.. Sono ancora in corso le attività di indagini della Procura della repubblica di Avezzano. I vigili del fuoco stanno ancora accertando le cause dell’incendio che hanno interessato il capannone che ospitava gli impianti, il cortile esterno e altre attività adiacenti.

«Un uomo che metteva grande impegno nel lavoro e era stimato da tutti» precisa l’avvocato di fiducia Leonardo Rosa. Cordoglio anche da parte dell'Amministrazione comunale di Sora dove abitava con la sua famiglia. «Sindaco e l'amministrazione comunale esprimono sentimenti di sincero cordoglio per la scomparsa di Ugo Casinelli - si legge in un post - brillante imprenditore che, grazie al suo impegno concreto e lungimirante, ha contribuito a creare benessere e lavoro per il nostro territorio». Il Centro ricicli era andato completamente distrutto e da alcuni giorni aveva iniziato il lavoro di smaltimento del materiale andato in cenere. Inoltre aveva deciso di continuare l'attività sempre ad Avezzano e per questo aveva acquistato un immobile posta all'asta che si trova sempre nel nucleo industriale di Avezzano.

