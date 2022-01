Giornalista e portavoce del sindaco, Mario Sbardella stroncato da un ictus a 65 anni

Non ce l’ha fatta Mario Sbardella, 65 anni, addetto stampa del comune di Avezzano, colpito da un ictus cerebrale. E’ morto ieri mattina all’ospedale di Avezzano dopo un intervento alla carotide. Si faceva chiamare «direttore-operaio». «Sto preparando un comunicato per il rinvio del mercato» rispondeva pronto a chi lo chiamava per lavoto. Poi la brutta notizia comunicata da Gianni Di Pangrazio: «Mario è stato trovato privo di sensi nel suo ufficio ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale per essere operato. E’ gravissimo».

E’ morto poco prima delle 12, del primo gennaio, per un arresto cardiaco. Troppo poche - se non nulle- sono state fin da subito le speranze di salvarlo, colpito da un ictus cerebrale.

A notarlo a terra il dirigente Tiziano Zitella che lo cercava. In pochi minuti l’intervento degli operatori del 118 che hanno attuato il protocollo previsto per questi casi gravissimi cercando di rianimarlo. Mario è stato trasportato al nosocomio avezzanese e sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata, ma non ha mai denotato alcun miglioramenti. Con Mario, appassionato di sport e di corsa, se ne va un grande professionista, attento e competente sulle vicende, soprattutto politiche, della Marsica. Era un amico per tutti, una persona a modo e disponibile. Qualche mese fa era morto il padre a cui era molto legato. Lascia le figlie Paola e Marta e la compagna Elisabetta. Domani, lunedì, alle 11, il rito funebre nella chiesa Madonna del Passo di Avezzano e poi la sua salma verrà cremata come ha sempre desiderato.

Tanti i messaggi di cordoglio. Di Pangranzio così lo ricorda: «Caro Mario, ovunque tu sia, spero che possa ascoltarmi. Sei stato una figura importante per le sorti della nostra città e la tua scomparsa priva la nostra comunità di una persona capace e con tanta voglia di fare. Mi mancherai moltissimo e sarà dura fare a meno di te. Lasci un vuoto difficile da colmare, sia per me che per l’amministrazione comunale». Il Comune: «Scompare un giornalista scrupoloso e attento che ha saputo interpretare, nei diversi ruoli professionali, i bisogni e le aspirazioni delle popolazioni di Avezzano e della Marsica. Un giornalista di lungo corso che aveva accumulato una grande esperienza professionale mettendola a disposizioni delle persone per spiegare le complesse vicende amministrative e politiche dei Comuni marsicani». L’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo: «Giornalista ed esperto di comunicazione, attento alle tematiche del territorio, ha raccontato per anni, con indipendenza e professionalità, la vita sociale, politica e culturale della Marsica».