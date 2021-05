9 Maggio 2021

di Nello Maiolini

(Lettura 1 minuto)







Lutto nella polizia: Roberto Fracassi, 56 anni, avezzanese, ispettore, è morto improvvisamente per un infarto. Il 56enne è stato colto da un malore mentre si trovava in un terreno di sua proprietà alle porte di Avezzano nei pressi di Caruscino. Una scomparsa improvvisa che nessuno poteva immaginare.

Il marsicano, originario di San Pelino, prestava servizio all’Aquila e per un periodo era stato aggregato al commissariato di polizia di Avezzano. Ispettore superiore della polizia di Stato, lascia la moglie Sonia e due figli, Manuela e Simone. Prestava servizio come coordinatore di turno dell’ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico della questura dell’Aquila. I funerali avranno luogo lunedì 10 Maggio alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo in S. Pelino con partenza dalla casa funerario Rossi.