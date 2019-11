E' scomparso all’età di 80 anni Vinicio Lancia, ex assessore al comune di Avezzano e membro del comitato di gestione della ex Usl. E’ stato impegnato in politica per tutta la vita come democristiano ma con gli alleati e con gli oppositori ha avuto lo stesso metro di giudizio accompagnato sempre da un certo sorriso. © RIPRODUZIONE RISERVATA